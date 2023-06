Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano separazione | Ma siamo più uniti che mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - Matrimonio finito tra. I motivi dellali hanno raccontati loro stessi su Vanity Fair, mettendo bene in chiaro che "non ci sono di mezzo terze persone o amanti". "Nessuno sa perché nasce un amore, ma tutti vorrebbero sapere perché finisce", premettono, spiegando poi che "separati, eppurepiùche mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati". La decisione di parlare per la prima volta dell'epilogo della loro storia e dell'inizio di una nuova vita insieme è stata più diche di, il quale ci scherza su: "Mi hanno detto che dovevo venì, e sono venuto". ...