Paolo Bonolis annuncia il ritiro dalla televisione | ecco a chi andranno i suoi programmi

(Di martedì 6 giugno 2023) Da ormai un anno a questa parte si fa sempre più insistente la voce deldie se qualche mese fa il conduttore romano aveva fatto sapere che il momento di appendere il microfono al chiodo stava arrivando, adesso è ritornato sull’argomento con una recente intervista. Non ci sono dubbi che ildalle scene sia ormai dietro l’angolo, tanto che gli esperti anticipano possa arrivare già dopo la prossima stagione televisiva.: l’annuncio delGià qualche mese faaveva stupito tutti affermando di essere pronto a lasciare la. Tuttavia, il conduttore non si era espresso sulle tempistiche facendo intendere ...

Dopo un flusso incessante di ipotesi e supposizioni, è arrivato l'annuncio ufficiale. Il conduttoree la moglie Sonia Bruganelli si sono separati. Attraverso un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'amata coppia, una delle più celebri della tv, vuota il sacco e non cela più il grande ...si è raccontato, nei giorni scorsi, al Festival della tv di Dogliani, in provincia di Cuneo. Il conduttore ha ripercorso i suoi 44 anni di carriera: 'Non ho mai avuto paura di fare ...Si è conclusa la loro storia d'amore, ma non il bene e la stima che li hanno sempre uniti. Intervistati da Vanity Fair, Sonia Bruganelli ehanno raccontato in esclusiva per la prima volta la fine del loro matrimonio che è l'inizio di una nuova vita a due. Sonia Bruganelli e: la verità sulla loro separazione È ...

Non c'è nessun tradimento di mezzo, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati perchè momostante «il sentimento è forte, però non è ...Il noto conduttore e la moglie, dopo mesi trascorsi a negare le voci di una crisi, annunciano la fine del loro matrimonio ...