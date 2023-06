Paolo Bonolis al posto di Fabio Fazio? Le parole del conduttore

e Sonia Bruganell si erano sempre fatti beffe delle indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio , quando invece erano fondate. Qualche tempo fa Dagospia e altri siti specializzati erano ...Non c'è nessun tradimento di mezzo, Sonia Bruganelli esi sono lasciati perchè momostante 'i l sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati'. A dare la notizia sono proprio loro dalle pagine di Vanity Fair. I rumors ...La notizia, nell'aria già da tempo, è stata confermata dalla (ex) coppia Sonia Bruganelli econ un'intervista esclusiva a Vanity Fair

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati dopo 21 anni di matrimonio. “Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita. Chi vorrà leggerà ...La coppia in un'intervista esclusiva a Vanity fair ha raccontato di essersi separata. Ma non per questo affetto e amore sono venuti meno: "Non ci saranno nè avvocati nè alimenti" ...