Panetta nuovo governatore Dal no alla Meloni al gran ritorno

(Di martedì 6 giugno 2023) Non saranno più i tempi d'oro di Mario Draghi, quando ildella Banca d'Italia si portava a casa 758.000 euro lordi, ma certo – anche in tempi di spending review – essere il primo inquilino di Palazzo Koch rimane unbel mestiere. Lo stipendio è di 450.000 euro all'anno. Senza contare il ruolo istituzionale che si va a svolgere e che, da Statuto di Bankitalia, deve concentrarsi sulle misure volte al contenimento dell'inflazione entro il 2%. Con la Bce (amministrata con malagrazia dRe Mida al contrario Christine Lagarde) a vigilare – si fa per dire – sui prezzi, in Via Nazionale ci si può concentrare sul nostro Paese, che di temi ne ha parecchi.