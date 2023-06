Pamela è la prima finalista dell’Isola dei famosi 2023

Nellaserata di oggi 5 giugno scopriremo finalmente il primo finalista dell' Isola dei Famosi 2023 , ... seguita da Nathaly (17%) e da(15%). Cosa dice invece il sondaggio ospitato da ...di partire per i campionati ci aveva confidato che la spalla stava migliorando molto ... Nel quinto incontro, quello di semifinale, opposta aBodei della società Talarico di Torino, 11° ...Lavolta era l'11 dicembre 2007. A spiegare l'evoluzione dell'attuale isolana è Ezio Greggio ... alla sua apparizione al Salone Margherita dove per svettare in un cast di prime donne come...

Pamela Camassa è la prima finalista dell’Isola dei Famosi 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Ed ecco arrivare la prima finalista dell'Isola dei Famosi 2023 che dunque potrebbe vincere il gioco quest'edizione.L’Isola dei Famosi 2023 prosegue con l’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tu ...