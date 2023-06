Palmeiras-Barcelona Guayaquil Copa Libertadores | 08-06-2023 ore 02 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo la sconfitta iniziale per 1-3 nella partita d’esordio dellacontro il Bolivar, ilha vinto i successivi tre incontri ed ora guida il Gruppo C con nove punti ma una peggiore differenza reti rispetto al Bolivar. Il match contro gli ecuadoriani delè quindi molto importante per i brasiliani InfoBetting: Scommesse Sportive e