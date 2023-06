Palermo | agente di polizia accerchiato e pestato dalla folla durante un inseguimento | 40 giorni di prognosi

Leggi su open.online

(Di martedì 6 giugno 2023) Undidell’Ufficio prevenzione generale è stato picchiato da una quarantina di persone che, nel quartiere Borgo Vecchio di, lo hannodopo che questi era riuscito a bloccare un sospettato. Calci e spintoni hanno permesso al sospettato di scappare, rimediando all’40di. Due ragazzi a bordo di un motorino sono fuggiti quando sono stati intercettati da una pattuglia impegnata in un’operazione di controllo.l’hanno abbandonato lo scooter in via Michele del Buono, per proseguire la fuga a piedi. Uno dei due agenti ha inseguito i giovani per le vie del quartiere popolare riuscendo a bloccarne uno, secondoToday. In largo Edoardo Alfano ...