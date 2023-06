Paganese-Casertana | tifoso minorenne coinvolto negli scontri collocato in comunità

Leggi su zon

(Di martedì 6 giugno 2023) Lunedì 5 giugno 2023, personale della DIGOS di Salerno e della DIGOS di Caserta, congiuntamente a personale del Commissariato P.S. di Nocera Inferiore e del Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di collocamento in– emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno – nei confronti di un minore gravemente indiziato per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di devastazione ed altri, in concorso con soggetti in corso di identificazione. I fatti contestati, desumibili dall’attività investigativa della DIGOS e dagli atti informativi prodotti dal Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore e dal Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, risalgono al 22 gennaio 2023, e sarebbero stati commessi in occasione della partita del campionato nazionale ...