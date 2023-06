Pa | Carlomagno Flp | Su smart working serve azione strutturale | uscire da logica emergenza

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Labitalia) - Sullo"è necessariodallaemergenziale del cosiddetto lavoro da remoto da casa e realizzare un interventoche preveda un'organizzdel lavoro per obiettivi, che vanno realizzati al di là del luogo dove questo avvenga, che sia l'abitdel lavoratore, l'ufficio o altro". Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco, segretario generale della Flp, Federlavoratori pubblici e funzioni pubbliche, sull'ipotesi di proroga delloper i lavoratori fragili e i genitori di under 14 nella pa e nel privato fino a dicembre 2023. E comunque per"è indispensabile prorogare lo ...

... ma che in Italia esiste un problema di tenuta salariale per tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato - ha detto Marco, segretario generalecommentando i dati Aran. ......per il Paese O indicare come responsabile di un progetto tecnologico qualcuno che non sa nulla di reti" Le domande che pone Marco, numero uno della Federazione lavoratori pubblic i ()...... ma che in Italia esiste un problema di tenuta salariale per tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato - ha detto Marco, segretario generalecommentando i dati Aran. ...

Pa, Carlomagno (Flp): "Su smart working serve azione strutturale ... Adnkronos

Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Carlomagno, segretario generale della Flp, Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, sull'ipotesi di proroga dello smart working per i lavoratori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...