Ostia | lavori sulla rete idrica | ecco quando | dove e a che ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023)rischia di restare senz’acqua per l’intera giornata di giovedì 8 giugno. A darne comunicazione è Acea Ato 2 con una nota nella quale annunci: ‘di manutenzione straordinariadalle 8: 30 di giovedì 8 giugno alle 19:00’. Nel corso dell’intervento previsto, la società annuncia che ‘potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio X del Comune di Roma’. Quali sono le strade interessate dal disservizio Le strade che potrebbero essere interessate dal disservizio sono: via Capo Spartivento, largo Giovanni Roncagli, via Capo Rossello, via Capo di Gallo, via Lorenzo Cusani Visconti, vie limitrofe. Per ovviare ai disagi dei residenti verrà predisposto un servizio di rifornimento con autobotte in via Capo Spartivento angolo via Capo ...