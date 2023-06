Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 7 Giugno 2023 | Capricorno polemico

Leggi su zon

(Di martedì 6 giugno 2023) L’diFox per oggi,Ariete Cerca di passare una settimana allegra. In amore sei più disponibile e gli incontri sono gratificanti. Toro Buone notizie sul lavoro: si aprono prospettive. Chi vive una storia in dubbio può decidere cosa fare. Gemelli C’è stanchezza nei rapporti com chi hai attorno, ci vuole prudenza. Un progetto cui tieni molto potrebbe essere rimandato. Cancro Non aspettarti molto dagli altri, datti da fare se intendi ottenere qualche risultato. Amore romantico: progetti di vita a due. Leone Sei stanco, non strafare. Può arrivare però una occasione importante da cogliere al volo. Prudenza con i soldi. Vergine Stanchezza nel lavoro e nella vita pratica, oggi fai solo ciò che conta. Avvicina il partner per un chiarimento ...