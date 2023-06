Oroscopo 6 giugno 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) La Luna in Capricorno entra in connessione con l’elettrico Urano in Toro alle 13.10 e con il loquace Mercurio in Toro alle 17.34, ispirando uno stato d’animo sperimentale ed estroverso. Gli astrologi spesso pensano alla Luna in Capricorno come a una persona che si occupa di tradizione, ma oggi la nostra attenzione è rivolta al

Leggi Anche: con quale Segno non ti annoi mai GEMELLI - Il mese disarà particolarmente frizzante e allegro. Ti divertirai tantissimo, soprattutto se i tuoi padroncini ti porteranno ...Paolo Fox ha avvertito tutti: cosa succederà agli altri segni oggi e domani Si prosegue con l'del 6 e 7per quanto riguarda il secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco: LEONE : ...Segno zodiacale: Ariete L'estate 2023 si prospetta promettente per gli Arieti in amore. Paolo Fox prevede che l'Ariete incontrerà persone interessanti e affascinanti durante questa stagione. Le ...

Oroscopo di martedì 6 e mercoledì 7 giugno per i primi segni zodiacali Cosa dicono le previsioni astrali di Paolo Fox (tratte dal suo Stellare) per quanto ...Questa settimana si apre con l’arrivo di Venere in Leone, dove rimarrà per tutta l’estate insieme a Marte: è la voglia di divertimento, gioco, leggerezza tipica dell’estate. La lunga permanenza di… Le ...