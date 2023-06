Orlandi Legale famiglia | Ultima possibilità per conoscere la verità

(Di martedì 6 giugno 2023) – “Questa è l’per la, e per una madre che ha 94 anni, di sapere cosa è successo ad Emanuela. Difficilmente ci sarà un altro momento così”. Lo dice Laura Sgrò,della, in audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella Gregori. (Sor/ Dire)

... Goglia dichiara: La risposta di Pietro Orlando e dei legali Sia l'indicazione sulla sepoltura sia la tesi numerologica per Pietroe per Laura Sgrò,della famiglia, non stanno in piedi.Salvo un po' di notorietà (e relativi vantaggi personali) a chi alimenta questo gioco al massacro ai danni della Chiesa Cattolica, e sconcerta che a farlo non sia solo ladegli, e ...leggi anchefamigliaa Sky TG24: "Svolta del Vaticano" Pietro: "È uno che racconta frottole" Il fratello di Emanuela, Pietro, dice di conoscere Goglia da anni: "Ogni ...

Caso Orlandi, legale famiglia in Senato: "C'è una mamma che aspetta da 40 anni. Commissione è la sua ultima s… Repubblica Roma

(Adnkronos) – “Il 23 marzo scorso la Camera ha votato all’unanimità la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella G ...Alessandro Diddi: "L'eccesso di interesse dell'opinione pubblica può inquinare il lavoro che stiamo svolgendo con la procura di Roma". Card Parolin: "In futuro, quando le autorità italiane vorranno av ...