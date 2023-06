Orietta Berti e Fabio Rovazzi | il tormentone estivo è La discoteca italiana

(Di martedì 6 giugno 2023) I due artisti hanno annunciato il nuovo singolo via social, in uscita il 9 giugno: «Sagre, cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower e tanto altro ancora. La tua vita è noiosa? Ci pensiamo noi»

Il brano in radio e in digitale a partire dal 9 giugno (Fermo immagine dal video) Un furgoncino Volkswagen bianco, azzurro e arancione con le figure di Fabio Rovazzi esi aggira per le strade di Milano in una clip. La voce del primo, nei panni 'dell'arrotino' invita le persone a rivolgersi a loro per sagre, cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower ..., ormai regina incontrastata dei tormentoni estivi, ha deciso di provare a bissare il successo dell'anno scorso duettando con Fabio Rovazzi. Il singolo ha un nome che promette bene: "La ...Il 9 giugno è il turno di Fabio Rovazzi eche hanno appena rivelato le prime note de La discoteca italiana . Il singolo dal ritmo accattivante è stato fatto ascoltare anche ai milanesi ...

Il re dei tormentoni estivi Fabio Rovazzi si allea con Orietta Berti per un nuovo singolo, La Discoteca Italiana, in uscita il 9 giugno 2023.Il singolo ha un nome che promette bene: 'La Discoteca Italiana' e il duo, inedito e sorprendente, promette di scalare le classifiche.