Oriana e Daniele tornano insieme | “Quando mi ha visto è rimasto sorpreso Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata | è stato…”

(Di martedì 6 giugno 2023) In questi ultimi giorni si è a lungo discusso diMarzoli e diDal Moro. Come sappiamo infatti era sembrato che la relazione tra i due ex Vipponi fosse giunta al termine, a seguito di alcune incomprensioni e diverse liti. Nel corso della settimana così l’influencer e l’ex tronista siletteralmente dati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip,geloso di(VIDEO): “Che falsa. Sei stata a parlare con Luca e …” Gf Vip 7,sbeffeggiain veneto (VIDEO): “Tanto du di picche ne hai ciapati 3, vedemo quanti…” Gf Vip, gestaccio diin veranda (VIDEO): il motivo è assurdo Gf Vip, ...

Neppure il tempo di fare pace cheMarzoli edal Moro ne hanno parlato in una intervista per la rivista ...Marzoli eDal Moro sono tornati insieme . Lo hanno raccontato in un'intervista esclusiva sul numero di Chi, in edicola domani. Gf Vip,Marzoli eDal Moro crisi superata:"...insieme a Verona: la nuova segnalazione, ecco dove si trovavano (e perché) https://t.co/LeXUDBj6HT #oriele #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 6, 2023

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme nella stessa palestra TGCOM

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme. A raccontarlo è la ex concorrente venezuelana del GF Vip: “Ho superato il mio orgoglio e ...Neppure il tempo di fare pace che Oriana Marzoli e Daniele dal Moro ne hanno parlato in una intervista per la rivista Chi ...