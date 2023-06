Onana | «Inter | in finale nulla da perdere! Pressione su Manchester City»

(Di martedì 6 giugno 2023) Andréha parlato ai microfoni di Voetballnational a proposito dell’imminentedi Champions League fraNO– Queste le parole di: «Questa è una partita speciale per noi. Questo è qualcosa che può accadere una volta nella vita. Ciò significa che dovresti essere ben preparato, non stressarti. Giocheremo contro un avversario molto forte. Non abbiamo niente da perdere, loro hanno piùdi noi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

André, portiere dell', ha parlato nel corso del media day organizzato dall'UEFA in vista della finale di Champions André, portiere dell', ha parlato a Voetbal International nel corso ...Sull': ' Tanta qualità, inserimenti dentro, fuori, palle alte... hanno processi per Bastoni, Darmian e pure, con i piedi eccezionale, un altro concetto da affrontare. L'Italia è forte in ...(3 - 5 - 2) :; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

La probabile formazione dell'Inter di Simone Inzaghi per la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City ...Hanno un ottimo processo di costruzione che comincia con Onana, portiere che in questa fase è uno dei migliori del mondo. E questo rende difficile il nostro pressing alto, perché non puoi controllare ...