(Di martedì 6 giugno 2023) Curioso intreccio del destino per. I tre compagni dell’Inter infatti a Istanbul vivranno la secondaeuropea in cui si troveranno tutti e tre in campo. TRIO PIENO DI BRIO –. Un trittico inusuale. Basterebbe pensare alle nazionalità: un camerunese, un italiano e un armeno. Eppure, i tre oggi sono compagni di squadra all’Inter. Hanno vissuto tutta la stagione insieme, risultando tutti e tre tra i migliori per rendimento. E si apprestano a giocare, insieme, ladi Champions League. Il fatto curioso è che per loro tre non sarà la prima volta. PRECEDENTE EUROPEO –infatti hanno già giocato una ...

Già rinnovato e ufficializzato il prolungamento di, sono stati raggiunti accordi di massima ... Per quel che riguarda, la volontà è quella di non farlo assolutamente muovere da Milano, ma ...Ha risparmiato Dimarco, non convocato e in tribuna perché non al top, mentre gli altri li ha utilizzati praticamente tutti, eccezion fatta per, Dumfries, Brozovic e Lukaku, sicuri (i ...Allenatore: Juric 5.5 Inter (3 - 5 - 2): Handanovic 7 (20' st Cordaz 7);6, De Vrij 7, ... In panchina:, Asllani, D'Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. Allenatore: ...

Onana, Darmian e Mkhitaryan in finale, stavolta dalla stessa parte Inter-News.it

Prolungamento anche per De Vrij e (probabilmente) per Dzeko. In bilico Handanovic, D'Ambrosio e Cordaz. Acerbi va riscattato dalla Lazio. Saluterà lo svincolato Gagliardini e va trovata una sistemazio ...Tutte le motivazioni dietro le scelte del tecnico nerazzurro a pochi giorni dalla finale di Champions. Ha studiato alcuni precedenti del passato e si è preso qualche rischio: ma seguendo un piano prec ...