Omicidio Senago | inquirenti | ' ricerche web qualche giorno prima dell' omicidio' **

(Di martedì 6 giugno 2023) Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Alessandro Impagnatiello, l'uomo in carcere per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, avrebbe pianificato l'"almeno" di sabato 27 maggio quando ha accoltellato la donna. Lo si apprende da fonti investigative. L'elemento, da quanto si apprende, emerge dalleche il 30enne barman avrebbe fatto sul web. La premeditazione, da sempre contestata dalla procura di Milano, non è stata accolta dal gip Angela Minerva che, la scorsa settimana, ha convalidato il fermo.

Cronacadi Giulia Tramontano a: le tappe della vicenda La 29enne, incinta di 7 mesi, scompare il 27 maggio dalla sua casa di ...Armani Bamboo Bar, serve un cambio di management Come impatterà sul buon nome dell'Armani Bamboo Bar l'diCosa prevarrà nell'immaginario collettivo, curiosità o terrore Certo, pensare al fatto che, fino a una decina di giorni fa, era un assassino a preparare i cocktail dietro il ...Non è la prima volta che in Italia si assiste a un'attenzione così morbosa per un. Basti pensare all'di Sarah Scazzi, la cui madre venne a conoscenza dell'uccisione e del ...

L’assassino della giovane incinta di sette mesi forse è stato aiutato nelle fasi successive all’omicidio. Il sopralluogo nella casa del delitto è servito anche per accertamenti su questa pista ...“Alessandro Impagnatiello Martedì mattina mi ha chiesto scopa e paletta per pulire il garage”. È la testimonianza al Tg1 di Rai Uno di un vicino di casa di via Novella a Senago (Milano), addetto dell ...