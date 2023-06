Omicidio Senago | il legale di Impagnatiello ha rinunciato all’incarico

(Di martedì 6 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’avvocato Sebastiano Sartori, difensore di Alessandronel caso dell’di Giulia Tramontano e del piccolo di 7 che portava in grembo, ha. L’atto di rinuncia dell’avvocato è stato consegnato in via ufficiale al pubblico ministero Alessia Menegazzo.di, l’avvocato dirinunciaE se nella giornata di martedì 6 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

...Impagnatiello avrebbe usato per uccidere la fidanzata Giulia Tramontano nella loro casa di. Si tratta dell'arma che il barman 30enne ha detto di aver lavato e riposto dopo l'in un ...Intanto sono in corso i rilievi nell'abitazione di, nel Milanese, dove è stato anche sequestrato il coltello usato per l'e che l'uomo, che ha un nuovo difensore, Giulia Gerardini, ...Proseguono le ricerche dei militari anche nell'abitazione del delitto a. È stato lo stesso Alessandro Impagnatiello, ora in carcere per l', a spiegare agli inquirenti e agli ...

Nuovi rilievi nella casa dell'omicidio di Senago: i dubbi degli investigatori MilanoToday.it

I vigili del fuoco hanno ritrovato alcuni documenti di Giulia Tramontano. Dentro un tombino, nei pressi della stazione della metropolitana Comasina a Milano, c'erano la patente di guida che appartiene ...L’atto di rinuncia dell’avvocato è stato consegnato in via ufficiale al pubblico ministero Alessia Menegazzo. Omicidio di Senago, l’avvocato di Impagnatiello rinuncia all’incarico E se nella giornata ...