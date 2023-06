Omicidio Giulia Tramontano | oggi i rilievi nell' appartamento a Senago

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono previsti peralle 12 i, effettuati dai carabinieri del Sis del nucleo investigativo,in cuie il compagno Alessandro Impagnatiello vivevano in via Novella, anel Milanese (LE TAPPE DELLA VICENDA). Gli accertamenti verranno effettuati alla presenza delle parti: per rappresentare Impagnatiello, in carcere da giovedì scorso per l’della compagna incinta, è stato nominato un avvocato d’ufficio dato che il legale di fiducia Sebastiano Sartori ha rinunciato al mandato ieri.