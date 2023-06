Omicidio Giulia Tramontano | l’abisso nelle chat di Impagnatiello

Le indagini devono ricostruire fatti, moventi e contesti, come per ogni'. Eppure dalle testimonianze di chi viveva vicino aTramontano non è emerso che Impagnatiello avesse ...Il Comune di Senago potrebbe costituirsi parte civile al processo che si terrà nei confronti di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'della compagnaTramontano, incinta di 7 mesi. La sindaca Magda Beretta non ha ancora preso definitivamente la decisione, ma ci penserà: 'Lo valuteremo nei prossimi giorni', ha ...Una quasi mamma uccisa prima del tempo, un accanimento su un corpo ormai senza vita. Si aggiunge un nuovo capitolo all'ditramontano, la ragazza incinta uccisa dal compagno killer a Senago. Il legale del 30enne che si è macchiato del terribile delitto è inaspettatamente tornato sui suoi passi ed ha ...

Omicidio Giulia Tramontano, legale Impagnatiello rinuncia al mandato Sky Tg24

Qualcosa continua a non tornare nella versione fornita dal barman 30enne sull'omicidio di Giulia Tramontano. Oggi i rilievi nella casa di Senago dove viveva la coppia ...«Quando una donna si rende conto che la persona con la quale ha una relazione non le riconosce la sua autonomia e la sua libertà, che non la rispetta, si deve allertare. Ci sono ...