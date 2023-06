Omicidio Giulia Tramontano | i carabinieri tornano nella casa di Senago

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ cominciato ain via Novella, il sopralluogo degli investigatori nell’abitazione in cui, 29 anni, incinta di 7 mesi, sarebbe stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiellonotte tra il 27 e il 28 maggio. Davanti allasono già posizionate tutte le tv per le dirette e si sta radunando una piccola folla di curiosi. L’abitazione si trova a poche centinaia di metri di distanza da via Monte Rosa, dove è stato trovato il corpo di. Il punto è diventato in questi giorni un luogo di pellegrinaggio e proprio ieri il sindaco Magda Beretta ha invitato i cittadini – ‘in accordo con la famiglia‘ – a portare i loro omaggi e i loro messaggi attorno alla panchina rossa contro la violenza sulle donne, ...

nell'appartamento al primo piano dove Alessandro Impagnatiello ha ucciso la compagna... titolari dell'inchiesta per omicidio pluriaggravato, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza ...C'è qualcosa che continua a non tornare nella versione fornita agli inquirenti da Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne in carcere da giovedì scorso per l'omicidio della compagna incinta Giulia Tramontano. L'uomo ha confessato di aver ucciso, di avere tentato di bruciarne due volte il corpo, che ha nascosto prima in garage e poi in auto e infine,...Carabinieri del Ris nell'abitazione di Senago, nel milanese, dove Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano, la compagna 23enne incinta di sette mesi. Il killer ha detto agli inquirenti che il coltello utilizzato si trova in cucina. Il suo legale, Sebastiano Sartori ha rinunciato al mandato.

Un grido di protesta per ricordare Giulia Tramontanto, la 29enne incinta di 7 mesi barbaramente assassinata a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. A quasi una settimana dall'efferato omicidio...