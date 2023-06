Omicidio di Giulia Tramontano | i rilievi della Scientifica nella casa di Senago | le immagini

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono in corso nuovie accertamenti da parteSezioni investigazioni scientifiche dei Carabinieri, nell’appartamento e nel garage di via Novella 14 a, dove la 29enne, incinta al settimo mese, viveva con Alessandro Impagnatiello accusato di averla uccisa. Gli inquirenti stanno ricercando l’arma del delitto, un coltello da cucina con cui l’uomo ha colpito la ragazza. Sul posto sono presenti oltre ai carabinieri, la procuratorice aggiunta Letizia Man, la pm Alessia Menegazzo e Giovanni Cacciapuoti, legalefamigliaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È stato lo stesso Alessandro Impagnatiello, ora in carcere per l', a spiegare agli ... mentre il passaporto l'ho bruciato la sera in cui ho ucciso'. Intanto proseguono le ricerche dei ...Leggi Anche Alessandro Impagnatiello al giudice: 'Quando ho deciso di ucciderenon c'era né ira né rabbia né desiderio di vendetta' Il sopralluogo nell'abitazione dell''sarà utile per ......Impagnatiello avrebbe usato per uccidere la fidanzataTramontano nella loro casa di Senago. Si tratta dell'arma che il barman 30enne ha detto di aver lavato e riposto dopo l'in un ...

Omicidio Giulia Tramontano, due vicini di casa: "Visto cenere e sentito rumori di trascinamento" TGCOM

Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, ha comunicato che è stata trovata l'arma del delitto.I vigili del fuoco hanno ritrovato alcuni documenti di Giulia Tramontano. Dentro un tombino, nei pressi della stazione della metropolitana Comasina, c'erano una patente di guida che apparterrebbe alla ...