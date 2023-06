(Di martedì 6 giugno 2023) La prima fu Sayula II. Uno Swan 65 (qualche centimetro meno di 20 metri), batteva bandiera messicana, nazione che né prima né dopo avrebbe scritto pagine memorabili di vela. Ma in quel lontano 1973 la ...

E il giro del mondo che nel frattempo cambiava nome (oggi è The) adeguandosi a un mondo che si trasformava. Le aperture a nuove mete veliche, quelle cinesi o quelle degli Emirati. Quel ...Durante la giornata, inoltre, sarà trasmessa in diretta la partenza da Aarhus (Danimarca) della, la storica regata internazionale di cui Genova è da quest'anno città del Grand Finale. 'L'...L'apertura di questo numero è dedicata a Genova che quest'anno ospita l'arrivo della Volvo, la storica gara di vela intorno al mondo che si svolge ogni tre anni dove si sfida il meglio del ...

Ocean Race, 50 anni in mare: dal pioniere Carlin all’edizione da film e alle barche volanti La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La vela non è tutto: la città vuole dare una immagine totalmente nuova, come dimostra il Waterfront di Levante ...