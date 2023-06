Nuovo MacBook Air 15 | potente | sottile e con elevata autonomia

... il giorno dopo il keynote di apertura della WWDC , quindi, abbiamo le immagini ad alta risoluzione per iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, oltre a quelli per ilAir da 15,3'. Più nello ...Appena presentato, ilAir da 15 pollici con chip Apple M2 è già disponibile per il preordine su Amazon: ecco i ...... anche qui si può facilmente immaginare un intero,catalogo di sostegni magnetici per tutte ... Offerte SpecialiAir da 15 sono già ordinabili su Amazon 6 Giu 2023 Su Amazon sbarcano i ...

Il nuovo MacBook Air 15 potrebbe essere il migliore nella sua categoria Tom's Hardware Italia

Ieri Apple ha presentato tantissime novità (hardware e software) durante la WWDC 2023; facciamo un piccolo recap di ciò che è stato annunciato.Il keynote di apertura della WWDC di quest’anno si può riassumere in 3 punti (ognuno con luci ed ombre, a mio avviso) che rispecchiano anche la sequenza temporale della presentazione: nuovi Mac, nuovi ...