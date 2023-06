Nuovo incubo alluvione | bomba d' acqua a Macerata | “Salite ai piani alti”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il maltempo non abbandona l'Italia e continua a far paura. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Maceratese, causando danni, allagamenti, cadute di alberi e l'interruzione di diverse strade. L'allarme è stato lanciato dallo stesso Comune disulla pagina ufficiale di Facebook: “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l'auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari. È operativo il Coc e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112. Si comunica ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di ...

... di, nonostante in diverse occasioni lei sia stato detto che non è più presenza è gradita a ... l'abito indossato è principesco Ultimi articoli Meghan torna a Buckingham Palace: l'di Kate ...SALERNITANA 7 : dall'del fallimento al sogno di una salvezza serena, con tanto di cambio ... Ma una salvezza mai in discussione, dopo gli anni di paura, può essere uninizio. Bravo Sottil ...Ilpiano è stato definito dalla concessionaria per far fronte alla situazione eccezionale verificatasi in occasione del ponte del 2 giugno che ha generato code superiori alle attese. E proprio ...

Nuovo incubo frane, a Gemmano una frazione isolata RaiNews

Il maltempo non abbandona l’Italia e continua a far paura. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri nel ...Quindici bombe d’acqua sono cadute in sole 48 ore. La mappa dei territori colpiti si allarga al Reggiano e alle Marche. Centinaia di mezzi impegnati tra idrovore e autospurghi.