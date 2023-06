Nuovi traguardi per l’ACI Salerno in Molise e in Sicilia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn altro fine-settimana all’insegna delle soddisfazioni per l’Automobile Club. I piloti con licenza sportiva e tessera Aci rilasciata dall’Ente di Via Vicinanza presieduto dal Sen. Ing. Vincenzo Demasi si sono distinti, infatti, in maniera brillante in entrambe le competizioni in cui hanno preso parte nel week-end tra il 2 e il 4 giugno scorsi. Un pilota impegnato nella XXXVIII Coppa Val D’Anapo – Sortino e sei driver in gara al 30° Slalom Città di Campobasso. In, per la gara valida come quarto round del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e secondo di Campionatono, si è distinto nella cronoscalata XXXVIII Coppa Val D’Anapo – Sortino il sempre forte e veloce driver salernitano Gabriele Mauro che su Porsche 997 Gt3 Cup si rende protagonista di un eccellente assolo nel Gruppo GT ...