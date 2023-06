Nuove regole per la Nuova ZTL di Roma | niente blocco per diesel Euro 4 e benzina Euro 3

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Come prevedibile, si alleggerisce il pugno duro del sindaco Gualtieri attorno allaZTL di. L’onda di contestazioni, sotto il Campidoglio e con decine di migliaia di firme in giro per la Capitale, hanno portatoin vista dell’avvio della Fascia Verde. Il divieto di transito all’interno della ZTL, infatti, da novembre 2023 varrà solo per le3 e quelle afino alle2. Cambiano leper laZTL diSaranno tanti i cambiamenti valutati per l’ingresso dellaFascia Verde a novembre 2023 nella Capitale. Reintegrate le autovetture a...