Nuoto | Lisa Angiolini | “Ho svoltato perché ora non mi accontento Una volta la Pellegrini mi disse…”

(Di martedì 6 giugno 2023) I 100 rana femminili sono una delle gare nelitaliano dove la concorrenza è elevatissima. Non solo per la presenza di una Benedetta Pilato, male azzurre sono davvero tanto competitive. Tra queste c’è ovviamente, medaglia d’argento agli ultimi Europei di Roma e vincitrice in questa stagione della gara agli Assoluti di Riccione. La nativa di Poggibonsi è stata ospite della trasmissione Swim 2U condotta da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato su Sport 2U ed OA Sport (canale YouTube). Un anno scorso magico per Angolini: “E’ stato un anno bellissimo, soprattutto per come era iniziato visto che avevo cominciato ad allenarmi tardi per una serie di problemi. L’obiettivo era quello di qualificarmi per gli Europei e mai avrei pensato di fare una finale se devo essere sincera. E’ venuto tutto fuori un po’ a ...