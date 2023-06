(Di martedì 6 giugno 2023) I blogger militarie altri falchi guerrafondai legati al Cremlino hanno interpretato la distruzionediga dicome uno una tattica per spazzare via le ...

I blogger militari russi e altri falchi guerrafondai legati al Cremlino hanno interpretato la distruzione della diga dicome un diversivo ucraino o una tattica per spazzare via le difese russe sulla riva sinistra del fiume Dnipro in vista della loro controffensiva. Igor Girkin, ex leader delle forze ......invasori russi hanno fatto saltare in aria la diga dell'Hpp (la centrale idroelettrica di,... "La diga non è stata distrutta" Alcuni meccanismi della diga diKakhovka, controllata dai ...I rischi e i pericoli Intanto, secondo un funzionario russo della città diKakhovka, citato ...invasori russi hanno fatto saltare in aria la diga dell'Hpp (la centrale idroelettrica di, ...

Nova Kakhovska, i filo-russi parlano di diversivo ucraino in vista della controffensiva Globalist.it

La distruzione della diga in Ucraina manda in tilt anche il prezzo del grano, che si impenna di oltre il 3%: cosa sta accadendo e perché la materia prima agricola può schizzare.Rafael Mariano Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) dopo la distruzione della diga di Kakhovka da ...