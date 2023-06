Nord Stream | svolta nell’inchiesta sul sabotaggio | «Gli Usa sapevano da mesi del piano di Kiev per attaccare il gasdotto»

(Di martedì 6 giugno 2023) L’intelligence Usa sapeva delle intenzioni degli ucraini di portare un attacco in incognito al, treprima che le tubature delsotto il Mar Baltico saltassero effettivamente per aria, nel settembre 2022. Lo rivela oggi il Washington Post, citando un documento d’intelligence condiviso all’epoca da un Paese europeo con la Cia e tornato a galla nell’ondata di leak diffusi su Discord da Jack Teixeira. È stato proprio uno dei compartecipanti alla chat guidata dal giovane riservista, arrestato lo scorso XXX, a condividere ora il documento con il quotidiano Usa. Un rapporto, commenta il WP, che costituisce l’indizio sin qui più pesante di un coinvolgimento di apparati ucraini nel misteriososottomarino aldel settembre 2022. ...

