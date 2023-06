Non possiamo dare per scontato il rapporto tra demografia e politiche climatiche

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) In un mondo globalizzato e iperconnesso, i cosiddetti megatrend non viaggiano mai per contro proprio: si intrecciano, si influenzano e stravolgono rapidamente l’agenda di una classe politica miope, che spesso sottovaluta la pervasività dei fenomeni. Ci riferiamo, in questo caso, allae ai cambiamenti climatici di origine antropica, che la vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica – durante la presentazione di uno studio che ne indaga il legame – ha definito «temi complessi ma complementari, perché la popolazione cresce nei Paesi più poveri e che contribuiscono meno alle emissioni globali». L’esempio più calzante è quello del continente africano, che contribuisce al quattro per cento delle emissioni di gas serra e, stando alle proiezioni dell’Onu, potrebbe superare quota 1,7 miliardi nel 2030 e quota tre miliardi tra il 2050 e il 2060 (ora ha ...