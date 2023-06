Non esfoliare bene | tagliare le cuticole | non pulire gli strumenti Cosa ricordarsi di fare per una cura dei piedi perfetta | anche fai da te

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 giugno 2023) Giugno, tempo di pedicure. E se non si vuole sempre ricorrere a quella professionale, la pedicure casalinga è l’alternativa migliore per rimetterli in ordine. Tra pediluvi rilassanti, scrub detossinanti e creme emollienti, come procedere per non sbagliare. Evitando, in primis, 5 errori. Pedicure a casa, come preparare ialla bella stagione guarda le foto Leggi› Pedicure a casa: come preparare iai sandali, step by step Pedicure ...