“Non è un mostro” Giulia Tramontano | Vittorio Feltri choc su Impagnatiello | “Ecco la verità”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) L’omicidio diha scosso l’Italia intera, che per giorni ha sperato che potesse essere trovata viva da qualche parte. Invece il suo fidanzato Alessandrol’aveva uccisa fin dall’inizio, mentre lei era al settimo mese di gravidanza e tra non molto avrebbe quindi partorito il suo primo figlio, che si sarebbe chiamato Thiago. Sul giovane barman 30enne in tanti hanno lasciato un loro commento e nelle scorse ore a prendere la parola è stato il giornalista. A riportare le sue dichiarazioni è stato Libero Quotidiano sul suo sito.è morta a 29 anni proprio nel pieno della sua vita e Alessandroè stato inevitabilmente arrestato e condotto in carcere, una volta confessato ...