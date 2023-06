“Non avevo un reale motivo per ucciderla” La frase choc di Impagnatiello

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 giugno 2023) Carabinieri del Ris nell'abitazione di Senago, nel milanese, dove Alessandroha ucciso Giulia Tramontano, la compagna 23enne incinta di sette mesi. Il killer ha detto agli inquirenti che il coltello utilizzato si trova in cucina. Il suo legale, Sebastiano Sartori ha rinunciato al mandato difensivo a causa di "questioni tra lui e l'assistito". Il killer reo confesso continua ad affermare di aver agito da solo ma gli investigatori hanno dubbi sulla fase dell'occultamento del cadavere, dopo che il barman aveva tentato di bruciarlo. Il corpo era stato trascinato in un anfratto all'esterno del garage di casa. Dubbi anche sul movente. "La situazione era per me stressante. Ma nonun", ha detto al gip