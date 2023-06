Nocera Superiore | ritrovamento archeologico Antica Nuceria

(Di martedì 6 giugno 2023) La scoperta è avvenuta durante le attività di scavo eseguite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno, in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune, nell’area dell’ex asilo nido, alle spalle del municipio, dove l’Amministrazione Cuofano ha previsto la realizzazione, con fondi PNRR, di uno spazio polifunzionale denominato, per l’appunto, “Casa delle Arti e dei Talenti”. L’obiettivo comune è quello di preservare e valorizzare i reperti archeologici rinvenuti dando loro uno spazio museale permanente all’interno della struttura comunale. Gli scavi hanno portato alla luce imponenti porzioni di muratura in posizione di crollo, probabilmente pertinenti alle strutture difensive dell’. «Un rinvenimento atteso – sottolinea la Soprintendente Raffaella Bonaudo – dal momento che è proprio in questa zona che i ...

Gli scavi hanno portato alla luce imponenti porzioni di muratura in posizione di crollo, probabilmente pertinenti alle strutture difensive dell’antica Nuceria ...Straordinaria scoperta archeologica a Nocera Superiore. Durante le operazioni di scavo per la costruzione della Casa delle Arti, in via Marco Pittoni a due passi dal municipio, sono ...