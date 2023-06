Noa | ' Nel mio festival la musica è un ponte per unire tutti'

...questo spirito che la cantante israeliana si accinge a promuovere la seconda edizione del suo ''... 'Vediamo la musica come un ponte, una vela, una mano tesa, una lucebuio, che riesce ad ......l'Eurovision) per selezionare il successore diKirel. La notizia arriva dalla pagina Facebook di KAN , l'emittente pubblica con cui Israele può partecipare all'Eurovision Song Contest. Nato...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un'israeliana a Napoli. Non è la prima volta cheha cantatocapoluogo partenopeo ma l'occasione, così speciale, ha reso certamente la sua performance memorabile. L'artista israeliana è stata l'unica ospite straniera alla festa per lo ...

Noa, io l'unica cantante straniera alla festa per lo scudetto del Napoli Sky Tg24

«Nell’Arca di Noa ci si diverte ascoltando tanta musica da ogni parte del mondo. Là dentro la vita è bella». Fa risplendere il suo sorriso, Noa, riecheggiando ...La cantante in Italia per il suo festival «L’arca di Noa»: «La battaglia per i diritti riguarda tutto il mondo. nel mio Paese la democrazia è debole, abbiamo ...