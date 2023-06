Noa | guerra in Ucraina? Io con l’underdog | ma questione è complessa

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 giugno 2023) "É molto difficile per me esprimere un'opinione sullain, sento di non avere abbastanza informazioni. La mia propensione naturale è sempre con l''underdog' (svantaggiato, ndr), la mia propensione naturale è dire 'la Russia è l'aggressore, l'ha il diritto di essere indipendente, bianco e nero'. Ma forse c'è un disegno più grande, davvero non lo so. Penso che la comunità internazionale dovrebbe essere coinvolta in un modo molto intelligente e con un'informazione approfondita, in particolare per riunire le parti e fermare le violenze": così l'artista israeliana Noa, in visita a Roma il giorno dopo l'esibizione allo Stadio Armando Maradona di Napoli, risponde alla richiesta di un commento da parte di askanews sulla situazione dellain."Prego perché non arriviamo ...