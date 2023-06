Noa | «De Laurentiis mi ha chiamata e ha detto | ‘ho avuto il tuo numero da Benigni | conosci il Napoli?’»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 giugno 2023) Dario Del Porto intervista Noa per Repubblica Napoli. La cantante israeliana domenica sera ha partecipato alla festa scudel Napoli al Maradona. Noa racconta la telefonata del presidente Deper coinvolgerla nella festa e le sue sensazioni nel partecipare all’evento. «È stata una sorpresa. Una decina di giorni fa. Dunque, mentre sono a casa mia in Israele, ricevo una telefonata da unuto. Il prefisso è italiano, così decido di rispondere. Dall’altra parte, una voce maschile: “Sono Aurelio De”. Ma non sapevo chi fosse. Mi dice: “Hoil tuoda Roberto”. Ah, va bene. Come posso aiutarla? Chiedo. E lui: “Ami lo sport?il Napoli, la squadra di calcio”? Veramente no, ...