“No ti prego | uno così…” Ilary Blasi non si trattiene | la frase di Carlo a Helena scatena la conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 serata Nathaly Caldonazzo ha perso al televoto contro Fabio dei Jalisse e ha dovuto lasciare la Playa. Nel secondo televoto flash, che ha visto sfidarsiPrestes, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Fabio dei Jalisse, il meno votato è stato Fabio dei Jalisse. Il cantante del famoso duo ex sanremese ha dovuto lasciare la Playa ed è stato definitivamente eliminato dal reality condotto daPrestes è finita al televoto insieme a Gian Maria Sainato e durante l’ottava puntata ha parlato si un lato poco conosciuto di sé e dell’amore: “Per me rappresenta quello che non ho mai avuto nella vita finora non ho mai avuto un buon rapporto con gli uomini. Il primo rapporto è stato con il mio papà che era violento, con me e con mia ...