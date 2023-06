No | questa folla in Polonia non ha protestato contro «le politiche del governo in favore dell’Ucraina»

(Di martedì 6 giugno 2023) Il 6 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un video pubblicato su Facebook. Il filmato mostra una grandedi persone in una piazza e nelle strade adiacenti di una città riprese dall’alto, con molte bandiere polacche e alcune dell’Unione Europea. In sovraimpressione compaiono due scritte: «URA.RU» e «@uranews». Il filmato è accompagnata da un commento, scritto da chi ha condiviso il post, in cui si legge: «Oggi nella capitale della, Varsavia, si è svolta una manifestazioneledelin. Erano presenti quasi un milione di persone». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video in questione è stato pubblicato il 4 ...

... dei neo eletti Consiglieri Comunali e di una emozionatissimadi interessati. Nel pomeriggio, ...la dichiarazione rilasciata dal Primo Cittadino: 'Ho rivissuto la gioia e l'emozione di ...battaglia non finisce qui", ha commentato l'avvocato di Pras Michél, David Kenner, all'... 'Siamo qui a fare 25 anni di Miseducation ', ha detto Hill allamenzionando il disco con cui ha ...I carabinieri di Milano hanno trovatomattina la patente, il bancomat e la carta di credito ...alla casa sono già posizionate tutte le tv per le dirette e si sta radunando una piccoladi ...

No, questa folla in Polonia non ha protestato contro «le politiche del ... Facta

Per poter visitare luoghi in tranquillità si possono scegliere alcune mete iconiche lontano dalla folla. Ecco quali sono.Questa bella atmosfera è iniziata dalla celebrazione, molto partecipata, del 2 giugno». Gioco di squadra. «Ringrazio la Pro loco, le associazioni, la polizia locale, i carabinieri in congedo e i ...