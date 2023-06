Nell’addio di Paolo Maldini al Milan c’è tristezza ma non scandalo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Col calcio c'è sempre un problema a far pari tra logica e sentimento. Soprattutto quando in mezzo ci sono gli uomini, le storie di uomini che hanno impersonato dei colori. Perché se è vero che come dicono i tifosi gli uomini passano i colori restano, non è mai così del tutto. È il caso per esempio dial, difensore, capitano, icona di un certoismo (forse non di tutto ilismo: non si scordano i fischi all'ultimo giro di campo il 24 maggio 2009), poi guida verso il ritorno al successo rossonero.non sarà nella prossima stagione il direttore dell'area tecnica come era stato dal 14 giugno 2019. Manca ancora l'ufficialità ma i rapporti con la proprietà sono compromessi, la fine del secondo atto dial ...