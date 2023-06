Nel ricordo di Felice Mariani | appuntamento il 10 Giugno a Villa Amendola con Avellino Letteraria

Per quanto riguarda le case separate in cui vivono, di cui aveva parlato la stessa Bruganelli... L'ultimo bacio passionale, però, non me lo' . Mentre il momento più bello vissuto insieme è ...Omaggio alle Infiorate di SpelloLX anno di concorso"), riporta alcuni degli elementi che ... Un'occasione per tutti coloro che desiderano unartistico davvero unico di questo importante ...quel momento come se fosse oggi. Mi chiesi chi avrebbe posto un fiore sulla mia tomba. E giunsi alla conclusione che non lo avrebbe fatto nessuno." Né la madre, cheprocesso aveva preso ...

Venerdì al Maristella serata di riflessione e preghiera nel ricordo di ... Diocesi di Cremona

Facendo saltare in aria la diga nella regione di Kherson, i russi guadagnano qualche settimana per riorganizzarsi. Bertolotti (Start Insight/Ispi) ad ...Maldini ha scelto. E’ da ammirare. Rinuncia alla grande vetrina del (suo) passato e di un Milan stratosferico che dominò l’Europa. Ma erano altri tempi ...