Nel mondo dell’idrologia la soluzione definitiva non sempre esiste

(Di martedì 6 giugno 2023) Lungo l’arco della sua lunghissima storia, Ravenna ha subito gravi inondazioni. E, tra la notte del 27 e il 28 maggio 1636, una delle più rovinose. Le acque dei fiumi Ronco e Montone invasero la città per oltre due metri a causa di vari collassi arginali, dopo sei giorni di pioggia continua. A mezzanotte il Montone, che lambiva le mura della città a nord-ovest, era esondato e, unendo le acque a quelle del Ronco, aveva sfondato le mura, invadendo le strade. I livelli idrici arrivarono al secondo piano delle case e gli abitanti si salvarono in barca. Qualcuno accusò i possidenti terrieri che avevano bloccato la decisione di aprire gli argini a monte per inondare le campagne e salvare la città, ma senza risultati. E fu allora che il governo pontificio elaborò un piano di interventi idraulici a difesa della città, con la diversione delle acque di Ronco e Montone lontano dalle mura e la ...