Nel decreto per l’alluvione in Emilia-Romagna ci sono meno soldi del previsto

L'Autorità ricorda poi che "il 'bollette' n. 34 del 2023, per il II trimestre 2023 ha ...2% rispetto a quello di aprile 2023, rispetto al periodo pre - crisi, ossiaconfronto con maggio ...... 63 anni, medico veterinario torinese che è stato designato condel Presidente della Giunta ... dove aveva iniziato la sua carriera nella rete degli Zooprofilattici1989, con l'incarico di ...Sarà un'occasione speciale per onorare una personalità che ha reso la Liguria orgogliosamondo ... introdotto dall'articolo 6 del- legge n. […] Attualità In Primo Piano Savona ...

Fiducia sul decreto Pa, magistrati contabili all'attacco - Politica Agenzia ANSA

Il governo Meloni ha deciso di eliminare il controllo concomitante – cioè in corso d’opera – che la Corte dei conti effettua sul Pnrr ...L’impegno del gruppo della pasta e dei dolci: i fondi destinati a ricostruire i centri sportivi per bambini e ragazzi spazzati via dall’alluvione ...