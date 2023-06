le radici della bellezza. Dostoevskij aveva intuito in lei già nell'Ottocento una forza quasi taumaturgica, che lo portò ...... riducendo i livelli di trigliceridi e di colesterolosangue, risultano protettivi nei confronti di cuore, vasi sanguigni e. Ma non solo: contenendo calcio, fosforo e potassio il pesce ...Ciò vuol dire che gli adulti danno in mano ai propri figli uno strumento delicato, non rendendosi conto che crea dipendenza, come fanno le droghe, l'alcol o il gioco d'azzardo liberando...

Nel cervello le radici della bellezza. Come la neuroestetica guida l'evoluzione della specie - Luce Luce

Il nostro cervello si lega alla prima informazione che riceve, sia essa un prezzo o un valore: un meccanismo che influenza le nostre scelte, portandoci spesso a conclusioni errate poiché non oggettive ...La probabilità di contagio nei mammiferi rimane bassa, ma, secondo i risultati di esperimenti condotti su modelli animali, nuove varianti sono in grado di causare gravi effetti neurologici nei furetti ...