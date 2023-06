Nel 2023 Pil sale dell' 1 | 2% ma rallenta nei prossimi mesi

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Pil italiano è atteso in crescita sia nel(+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur inmento rispetto al 2022. Lo rileva l'Istat nel Report "Le prospettive per l'economia italiana2024"...

Istat: nel 2023 Pil in crescita dell’1,2%, nel 2024 +1,1% Il Sole 24 ORE

Anche nel 2024 il Pil italiano crescerà anche se in maniera inferiore al 2023. Lo rivela l'Istat nelle Prospettive per l'economia italiana 2023-2024 ...