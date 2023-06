Navi e aerei militari alla Colombia | D' Alema e Profumo indagati Petro chiede inchiesta

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 giugno 2023) Iscrivitinostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo Massimo D’e Alessandrosonoprocura di Napoli per la vendita di. La Digos di Napoli, su disposizione della Procura partenopea, ha effettuato una serie di perquisizioni proprio nelle abitazioni e negli uffici romani di(nella veste di amministratore delegato di Leonardo), e dell'ex presidente del Consiglio D', oltre che di Giuseppe Giordo, ex direttore del settoredi Fincantieri, e di Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'. Gliin totale sono otto: oltre ...