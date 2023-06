Navi e aerei alla Colombia | D’Alema e Profumo indagati a Napoli

...di mancanza di cautela' L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema e l'ex presidente di Monte dei Paschi Alessandro Profumo sono indagati dalla procura di Napoli per la vendita di...Sono indagati dalla procura di Napoli l'ex primo ministro Massimo D'Alema e l'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo per per la vendita dimilitari alla Colombia. Nella mattinata di oggi sono partite le perquisizioni della Digos per tutti gli indagati, tra cui anche Giuseppe Gordo, ex direttore generale di Fincantieri e ...... in particolareM346 da Leonardo e piccoli sommergibili di Fincantieri, per ottenere da parte ...delegato di Leonardo e Giuseppe Giorgio quale direttore generale della divisionemilitari di ...

"Vendita di navi e aerei militari alla Colombia". D'Alema e Profumo indagati ilGiornale.it

Massimo D’Alema e Alessandro Profumo sono indagati dalla procura di Napoli per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Con loro anche Giuseppe Giordo, ex… Leggi ...La Digos di Napoli, su disposizione della Procura partenopea, sta effettuando una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici romani di Alessandro Profumo (nella veste di amministratore del ...