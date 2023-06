Nations League | i convocati dell’Italia | assenze pesanti per Mancini

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Ci siamo! Robertoha reso nota la lista deiper la sfida dicontro la Spagna del prossimo 15 giugno. Rispetto alla lista dei pre-diramata qualche giorno fa ci sono diversi cambiamenti. I primi riguardano Berardi e Pessina, out per infortunio. Fuori anche Locatelli, Buongiorno, Zaccagni, Baschirotto, Gatti e Florenzi. Fanno il loro ingresso i calciatori dell’Inter, inizialmente nonper la preparazione alla finale di Champions. In gruppo quindi Acerbi, Bastoni, Di Marco, Darmian e Barella. Ricordiamo che Scalvini, Tonali e Kean giocheranno l’Europeo U21. Niente da fare per Romagnoli e Calabria, sempre ai margini della Nazionale. IPortieri: Donnarumma ...